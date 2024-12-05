Путин изменил для иностранцев порядок оплаты за российский газ из-за западных санкций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который изменяет порядок оплаты иностранными покупателями российского газа. Расчеты теперь не привязаны к одному определенному банку – «Газпромбанку», который оказался под западными санкциями.

Также новый указ разрешает зачисление уполномоченным банком средств в рублях, поступающих от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем поставки природного газа.

Кроме того, предусмотрен механизм зачета встречных требований. «Обязательство по оплате поставки природного газа может быть прекращено полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю по инициативе российского поставщика», – говорится в документе.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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