МИД Италии: Зеленскому придется пойти на уступки России

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что в случае продолжения наступления российских войск на Украине, Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки России.

«Конечно, если россияне продолжат наступать, Зеленскому придется принять некоторые условия, если он не хочет, чтобы ситуация ухудшилась», – отметил Таяни в интервью телеканалу Rai1 (цитата по РИА «Новости»).

Вице-премьер не исключил, что украинский конфликт может быть урегулирован уже в 2025 году, но все будет зависеть от складывающейся ситуации. «Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог», – сказал Таяни.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что шансы на компромисс между Россией и Украиной на данный момент равны нулю из-за несовместимости позиций двух стран.

Рим, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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