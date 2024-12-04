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Среда, 4 декабря 2024, 17:51 мск

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В Москве готовы обсудить с Трампом идеи по Украине

Фото: Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает возможным переговоры Москвы и Вашингтона с новой администрацией Дональда Трампа по Украине. Об этом дипломат сказал в интервью американскому каналу CNN.

По его словам, пока у России не было прямых контактов с Трампом и его командой относительно перспектив урегулирования кризиса на Украине, а также обещаний избранного президента США завершить войну за один день. «Мы будем там, когда они придут с идеями… но не в ущерб нашим национальным интересам», – подчеркнул Рябков.

Говоря о возможности мирных переговоров с Киевом, замглавы МИД России отметил, что позиции двух стран несовместимы. «Шансы на компромисс на данный момент равны нулю. Как только люди в Киеве начнут понимать, что Россия ни за что не пойдет по предложенному ими пути – могут появиться возможности», – пояснил дипломат.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / США

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