В Москве готовы обсудить с Трампом идеи по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает возможным переговоры Москвы и Вашингтона с новой администрацией Дональда Трампа по Украине. Об этом дипломат сказал в интервью американскому каналу CNN.

По его словам, пока у России не было прямых контактов с Трампом и его командой относительно перспектив урегулирования кризиса на Украине, а также обещаний избранного президента США завершить войну за один день. «Мы будем там, когда они придут с идеями… но не в ущерб нашим национальным интересам», – подчеркнул Рябков.

Говоря о возможности мирных переговоров с Киевом, замглавы МИД России отметил, что позиции двух стран несовместимы. «Шансы на компромисс на данный момент равны нулю. Как только люди в Киеве начнут понимать, что Россия ни за что не пойдет по предложенному ими пути – могут появиться возможности», – пояснил дипломат.

Москва, Анастасия Смирнова

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