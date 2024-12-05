В Конгрессе отклонили просьбу Байдена о $24 млрд помощи для Украины

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался вносить запрошенную Белым домом для Украины сумму в законопроект. Политик заявил, что подобные решения должен принимать новый главнокомандующий – избранный президент Дональд Трамп.

На вопрос, учтут ли 24 млрд долларов в проекте временного финансирования федерального правительства, спикер ответил отрицательно.

«Я не планирую этого делать. Не Джо Байден должен принимать такие решения. Теперь у нас есть избранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего по всем этим вопросам. Так что я не ожидаю, что сейчас финансирование для Украины будет выделено», – приводит его слова ТАСС.

В конце ноября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительно 24 млрд долларов для поддержки Украины. Для ускоренного решения вопроса он призвал включить эту сумму в решение о продлении финансирования работы правительства, принимаемое во избежание шатдауна.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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