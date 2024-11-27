Маск назвал «ненормальным» запрос Байдена на $24 млрд для Украины

Бизнесмен Илон Маск неодобрительно высказался о запросе президента США Джо Байдена о новых суммах на поддержку киевского режима. Байден оценил нужды Украины в военной помощи в 24 млрд долларов.

Байден запросил у Конгресса 16 млрд долларов на покупку оружия для восполнения оружейных запасов Пентагона и 8 млрд – на дополнительную военную помощь Украине, пишет Politico. Белый дом предложил вписать эти суммы в решение о продлении финансирования работы правительства, принимаемое во избежание шатдауна. Решение о работе властей должно быть согласовано максимально быстро, ведь предыдущий документ действует до 20 декабря.

Маск отрицательно отреагировал на подобную схему выделения денег на нужды Киева. «Это не нормально», – написал он в соцсети.

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил Маска возглавить новое ведомство, которое займется повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. Бизнесмен уже пообещал американцам составить список самых странных трат их налогов по вине администрации Байдена.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube