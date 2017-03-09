Лукашенко попросил Москву поставлять газ по любви / «В основе отношений не должна лежать бухгалтерия»

Публикации за 09.03.17

Президент Белоруссии Лукашенко ответил российскому премьеру Медведеву на предложение «несогласные с Москвой могут платить европейскую цену за газ». Лукашенко попросил у Медведева большой и чистой любви и скидку на газ – если Кремль хочет сохранить военного союзника на западных границах. И тем подтвердил слухи о том, что Минск неофициально шантажирует Москву выходом не только из ЕАЭС, но и военного альянса ОДКБ и союзного государства РФ и РБ.

Отповедь Дмитрия Медведева прозвучала в адрес белорусского премьера Андрея Кобякова на на встрече руководителей правительств стран ЕАЭС в Бишкеке. Ответ Медведеву Александр Лукашенко озвучил уже в Минске, на правительственном совещании РБ. Прозвучали и заверения в любви, и завуалированные угрозы.

«Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева...Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем – в России прежде всего, и в Беларуси, – что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок. Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений» – цитирует речь Лукашенко информагентство БЕЛТА.

Лирическая фраза про отношения, что не терпят сухих цифр, вероятно, должна была смягчить угрозы РБ отказаться от союзнических обязательств. Заодно глава РБ напомнил о роли Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны: «В их основе (отношений РФ и РБ) лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится».

Лукашенко вспомнил не только про газ и урезанные за долги поставки нефти, но и про «торговую войну» между двумя государствами с открытыми общими границами. То есть про восстановление ФСБ таможенного досмотра на границах с РБ, санкции, которые заключаются в периодических запретах на ввод продукции белорусских предприятий или особый контроль над их товарами под предлогом низкого качества или поставки западной «санкционки» под этикеткой товаров РБ.

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз – единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», – объявил Лукашенко. Заодно президент РБ удачно дополнил образный ряд своей речи про высокие отношения Москвы и Минска: «Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет».

Напомним, во вторник 7 марта на совещании глав правительств ЕАЭС белорусский премьер Кобяков обвинил Москву в завышении цен на газ для Белоруссии, сопоставив стоимость топлива для союзника с ценой газа на внутреннем российском рынке: «Почему после создания ЕАЭС вместо значительного сокращения эта разница стала почти в три раза выше?». Кобяков выразил недовольство и торговыми санкциями, которые Москва в этом году уже дважды вводила для белорусских продуктов. На это последовал неожиданно жесткий ответ российского премьера Медведева, который объявил, что в Евразийском партнерстве никого насильно не держат...просто те, кто не согласен с политикой Москвы могут получать газ по европейским ценам: «Давайте, коллеги, прямо, без обиняков. Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза, или, представим себе, вышли из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам – порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже. Об этом нужно помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят нашу интеграцию. В конце концов, здесь насильно никто никого не держит».

Поводом стали длящиеся больше года споры Москвы и Минска о цене на газ для РБ. Москва предлагала белорусам газ по 132 долларов за тысячу кубометров вместо условных экспортных 200 долларов. В РБ настаивали, что газ для них должен стоить вдвое меньше предложенной Россией цены и втрое меньше европейских расценок: 73 доллара за тысячу кубометров. Несогласие Минск выражал тем, что отказывался платить больше той цены, которую белорусское правительство считало справедливой для них. В итоге возник конфликт неплатежей: долг РБ за 2016 год превысил полмиллиарда долларов. В результате Москва урезала объем прокачки углеводородов для РБ.

Не добавляют теплоты в отношения союзных государств и торговые конфликты ,связанные с реэкспортом в Россию через Белоруссию европейской санкционной продукции. Российские контрольные ведомства периодически запрещают поставки части белорусских продуктов по формальным поводам. При этом чиновники поясняют. что под белорусскими этикетками часто оказывается продукция из ЕС.

Минск – Москва, Алексей Усов

Минск – Москва. Другие новости 09.03.17

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