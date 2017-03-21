«Не будем ползать на коленях перед братьями» / Лукашенко велел ученым найти замену российским нефти и газу

Публикации за 21.03.17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских ученых найти «какой-то новый источник энергии», чтобы «не ползать на коленях» перед «братьями» за газ и нефть. Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с работниками предприятий Могилевской области во вторник, 21 марта.

«Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», – цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Глава белорусского государства также пожурил предприятия за отказ внедрять важные разработки, которые периодически создают белорусские ученые. По мнению Лукашенко, такого «быть не должно» – все изобретения, которые могут усовершенствовать и упростить процесс производства, нужно обязательно использовать.

Ранее Лукашенко, отвечая премьеру РФ Дмитрию Медведеву на предложение «несогласные с Москвой могут платить европейскую цену за газ», заявил, что белорусско-российские отношения – это «не бухгалтерия». «Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», – заявил белорусский лидер. Лукашенко заявил, что Минск хочет от руководства «братской России» не дешевого газа, а исполнения обязательств в рамках Союзного государства.

«Если мы строим наш союз – единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», – объявил Лукашенко. Заодно президент Белоруссии дополнил образный ряд своей речи про высокие отношения Москвы и Минска: «Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет».

Могилев, Светлана Петрова

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