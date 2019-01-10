«Никто никого не наклонит»: Лукашенко высказался о присоединении к РФ и пригрозил Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел «очень глупыми» и притянутыми за уши разговоры об объединении республики с Россией. Белорусский лидер в ходе совещания в Минске подчеркнул, что союз двух государств может развиваться исключительно на равноправной основе: «Здесь никто никого не наклонит», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко заявил, что речи об объединении двух государств быть не может. По словам белорусского лидера, он и президент РФ Владимир Путин «однозначно определили» отсутствие в повестке дня вопроса об объединении двух стран.

Глава Белоруссии при этом указал, что союз РФ и Белоруссии возможен только на равноправной основе, потому что «это фундаментальные принципы построения любого союза», а «не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России» (здесь и далее цитаты belta.by).

«Нет равноправной основы – нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов – Российской Федерации и Беларуси», – подчеркнул белорусский президент, добавив, что «по многим-многим причинам… об объединении двух государств речи не идет».

Лукашенко добавил, что на такой шаг не может пойти и Россия. По его словам, это подтвердил и российский президент Владимир Путин. «Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет», – заявил Лукашенко. «Здесь никто никого не наклонит», – заключил он.

Белорусский лидер напомнил, что, согласно договору о создании Союзного государства, стороны должны были принять Конституционный акт, в котором «должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика». Однако Россия «отказалась в свое время идти этим путем», указал Лукашенко, заметив, что он напоминал об этом президенту РФ и тот согласился с такой постановкой. «Встает вопрос: что будем делать с союзным договором?» – продолжил он и тут же дал ответ: «Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти».

Говоря об экономическом сотрудничестве с Россией, белорусский лидер заявил о решении практически всех проблем в отношениях между странами «в более или менее приемлемом варианте».

Касаясь вопроса компенсации потерь Минску из-за налогового маневра в РФ, Лукашенко заявил, что на состоявшихся в конце декабря переговорах с Путиным «никакого отторжения по вопросу компенсации не было». «Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение – и один на один, и в составах рабочих групп», – рассказал белорусский лидер.

Лукашенко, однако, признал, что «никакой катастрофы» из-за того, что этот вопрос пока не решен, сегодня нет: потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят лишь около $400 млн. Однако, подчеркнул президент Белоруссии, Минск на «это пойти не может», потому что «с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд». Лукашенко добавил, что «до окончания налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд». Белорусская сторона, по его словам, не может нести эти потери. В связи с этим Лукашенко поручил правительству страны компенсировать все потери «по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией». Глава Белоруссии напомнил, что он про это сказал и Путину, и посетовал на то, что действия российской стороны «противоречат духу и букве всех договоренностей, в том числе в рамках Евразийского экономического союза».

Лукашенко при этом пригрозил, что Москва может потерять «единственного союзника» на Западе, если сторонам не удастся разрешить разногласия из-за налогового маневра в РФ. «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – сказал он.

В конце прошлого года Лукашенко высказался о якобы стремлении России присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции». Данное заявление прозвучало на фоне разногласий двух стран по ряду вопросов. Речь идет о стоимости российского газа для Белоруссии, а также о налоговом маневре в российской нефтяной отрасли, который приведет к миллиардным потерям для белорусской экономики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что тема интеграции России и Белоруссии не предусматривает присоединения соседней страны к РФ. Напомним, по итогам серии встреч лидеров двух стран в конце декабря было принято решение о создании российско-белорусской рабочей группы, которая займется обсуждением интеграционных процессов и споров между двумя странами.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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