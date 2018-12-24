Не братья: Лукашенко сообщил о больших проблемах в отношениях с Москвой

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько важных заявлений, которые могут свидетельствовать о больших проблемах в отношениях Минска и Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», он сообщил о провале ряда договоренностей, а также обратил внимание, что российские чиновники уже не считают Белоруссию братским государством.

Выступая на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ перед белорусскими чиновниками, Лукашенко отметил, что Россия для Белоруссии является ключевым внешним партнером. «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», – не без сожаления сказал белорусский лидер, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам Лукашенко, по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений решения приняты. «И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», – обратил внимание глава белорусского государства.

Он напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие 5 лет: «Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны», – сказал Лукашенко.

В целом, по словам президента Белоруссии, охвачен широчайший спектр вопросов – макроэкономика, бюджетная, промышленная и внешняя политика, транспортное пространство и миграция, здравоохранение и культура. «По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства», – заявил Лукашенко, но при этом подчеркнул, что этот процесс остановился.

В апреле 2017 года на переговорах в Санкт-Петербурге главы государств договорились решить ряд вопросов в нефтегазовой сфере. «В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», – отметил Лукашенко.

Предстоящие завтра переговоры в Москве он назвал непростыми и предложил обсудить дальнейшее движение в решении интеграционных вопросов, непреклонно уважая суверенитет двух стран и выбор народов – россиян и белорусов.

Лукашенко отметил, что по газу на предстоящий год цены урегулированы, но они будут дороже, чем рассчитывал Минск. «Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, – мы договорились о ценообразовании. Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России) мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд», – констатировал белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил, что ему лично было жестко обещано со стороны России, что «мы (Россия) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра».

«Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры. Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение», – уточнил он и добавил, что ранее было заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел соответствующие переговоры, что потери Белоруссии «немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета».

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?» – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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