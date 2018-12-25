«Доверие потеряно»: в Москве ответили на выпад Лукашенко

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что таможенный режим Белоруссии и России периодически нарушается, и в связи с этим на территорию нашей страны попадают санкционные и подакцизные товары.

Министр при этом отметил, что Минск выполняет не все условия союзного договора, заключенного в 1999 году и предусматривающего создание единой таможенной, налоговой, экономической политики. В качестве примера он указал на отсутствие единой валюты двух стран.

«Мы говорим: вы наш сосед, наш союзник по договору, но в последнее время доверие потеряно», – заявил Силуанов (цитата по RNS), отметив, что «санкционка» продолжает идти, подакцизные товары, сигареты самых низких сортов заполняют российский рынок. «Поэтому мы говорим: наш внутренний налоговый маневр – это наше дело внутреннее», – подчеркнул министр.

В то же время Силуанов заявил, что Москва готова предоставлять субсидии белорусским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы компенсировать потери от налогового маневра, но только в случае выполнения взятых обязательств в рамках Союзного государства и ускорении интеграции экономик двух стран.

По его словам, Минск просит Россию субсидировать белорусские НПЗ в размере $2 млрд в год. «Мы готовы платить, но хотели бы видеть встречные шаги, мы должны понимать, за что мы должны такую субсидию давать нашему партнеру, лучшему соседу», – отметил глава Минфина, чьи слова приводит ТАСС. Силуанов при этом подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами должно быть равновыгодным.

Министр отметил, что вопросы интеграции станут одной из основных тем, которые президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят на встрече в Кремле во вторник, 25 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что лидеры стран на встрече в Москве обсудят нюансы, связанные с проводимым налоговым маневром в российской нефтегазовой отрасли. По его словам, Путин и Лукашенко также обсудят «комплекс двусторонних союзных отношений».

Накануне Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ в Минске сообщил о провале ряда договоренностей между Россией и Белоруссией, а также обратил внимание, что российские чиновники отказываются считают Белоруссию братским государством.

Предстоящие переговоры в Москве он назвал непростыми и предложил обсудить дальнейшее движение в решении интеграционных вопросов, уважая суверенитет двух стран.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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