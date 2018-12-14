Белоруссия обвинила Россию в завышении цен на газ

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва нарушает договоренности по газовому вопросу. Кроме того, президент назвал чепухой заявления о том, что Россия кормит Белоруссию.

По мнению Лукашенко, российские власти нарушили достигнутые ранее соглашения об интеграции двух стран. «Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ», – заявил Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества. В частности, российская сторона не стала рассматривать вопрос стоимости газа до 2025 года, что в корне неправильно, считает белорусский лидер.

Помимо этого, глава государства не согласился с заявлениями о том, что Россия кормит Белоруссию, передает «БелТА». «Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что Москва оказывает поддержку Минску путем выделения кредитов. Однако это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. «Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд 200 млн», – сказал Лукашенко.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе во время заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии выразил недовольство ценами на российский газ и даже поспорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Белорусский лидер посетовал на то, что Минску газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1 тысячу кубометров, тогда как цена для потребителей этого региона составляет $70. Путин на это замечание ответил, что при формировании цены газа по рыночным принципам стоимость «голубого топлива» составила бы для Белоруссии $200, а не $129-127. Позже Лукашенко принес извинения своему российскому коллеге за публичный спор.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 14.12.18

Выбирать меру пресечения начальнику СвЖД будут за закрытыми дверями (ФОТО). / Пересоленые огурцы: экспертиза «Росконтроля» забраковала популярный продукт. / Ямал может поссориться с Тюменью из-за аэропорта Рощино. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»