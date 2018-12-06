«Владимир Владимирович, это неправильные у вас расчеты». Лукашенко высказал Путину недовольство ценами на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал публичное недовольство ценами на российский газ. Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета он даже поспорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, Лукашенко обратил внимание, что Белоруссии газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1 тысячу кубометров, тогда как цена для потребителей этой области составляет $70.

На это замечание Путин отметил, что «важен не тариф, а конечная цена газа, в которую включается этот тариф…». «Обращаю внимание на то, что сегодня у Республики Беларусь $129 за тысячу кубов, в следующем году будет $127, а в ФРГ – $250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭс, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации», – прокомментировал Путин заявление Лукашенко, передает RNS.

Президент РФ также добавил, что, если бы у Белоруссии не было текущих преимуществ в рамках ЕАЭС, а цена газа формировалась по рыночным принципам, то она составила бы $200, а не $129-127. По словам Путина, для унификаций цен на газ в ЕАЭС нужно время и другой уровень интеграции.

В ответ на это замечание президент Белоруссии сказал, что у Путина неверная информация. «Владимир Владимирович, это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил: вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они (ФРГ) 200 имеют долларов…потому что туда еще 3 тысячи километров качать надо, поэтому у них и цена такая», – заявил Лукашенко.

Путин в свою очередь парировал напоминанием, что при формировании цены на газ по рыночным принципам газ для Белоруссии стоил бы $200, а не $129 сейчас, и предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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