«Пришлось извиняться перед хозяином»: Лукашенко оправдался за «газовый спор» с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принес извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину за публичный спор о стоимости газа, поставляемого Москвой Минску. Об этом белорусский лидер заявил в эфире телеканала «Россия».

Президенты двух стран поспорили на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего накануне в Санкт-Петербурге.

По словам Лукашенко, обсудили в «такой нехорошей форме», что потом «пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума». Президент Белоруссии отметил, что на заседании было «очень бурное объяснение», заметив, что широкой общественности «лучше не слышать этого».

Лукашенко добавил, что он встретится с Путиным на следующей неделе, чтобы расставить «все точки над «i».

Глава Белоруссии извинился перед Путиным за спор о ценах на газ

Как сообщал РИА «Новый День», во время заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство ценами на российский газ и даже поспорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белорусский лидер посетовал на то, что Минску газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1 тысячу кубометров, тогда как цена для потребителей этого региона составляет $70. Путин на это замечание ответил, что при формировании цены газа по рыночным принципам стоимость «голубого топлива» составила бы для Белоруссии $200, а не $129-127. Президент РФ при этом указал, что Германия покупает российский газ за $250 за 1 тыс. кубометров. Лукашенко в ответ заявил, что у Путина неверная информация: «Владимир Владимирович, это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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