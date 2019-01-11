МИД России дипломатично ответил на угрозы Лукашенко

В МИД России спокойно отреагировали на вчерашнее громкое заявление Александра Лукашенко, пригрозившего Москве потерей единственного западного союзника в лице Минска.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя высказывания белорусского президента, дипломатично заявила, что Минск остается надежным союзником и партнером России. Она подчеркнула, что Москва не ставит под сомнение курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией, напомнив, что «это закреплено, в частности, в концепции внешней политики» России.

Представитель МИД РФ убеждена, что в рамках Союзного государства не использованы все возможности для повышения эффективности «данного интеграционного формата». Захарова напомнила, что с этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа и «по линии профильных ведомств» ведется диалог по всем вопросам, упомянутым Лукашенко. Речь идет о налоговом маневре, поставках сельхозпродукции, автоперевозках «и многом другом», отметила Захарова.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении в лице Белоруссии, если стороны не решат вопрос о компенсации потерь Белоруссии в связи с налоговым маневром в российской нефтянке. Белорусский лидер представил расчеты, согласно которым потери Минска от налогового маневра в 2019 году могут составить около $400 млн при стоимости барреля нефти $70. По его словам, «до окончания налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд».

Лукашенко также дал поручение правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в республику через прибалтийские порты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.19

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