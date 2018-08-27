Лукашенко ополчился на «либеральных умников» из российского минфина: Минск хочет от Москвы определенности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не понимает, чего добивается Кремль. Комментируя итоги своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, он обратил внимание на систематическое нарушение договоров и соглашений со стороны Москвы и «либеральных умников» из минфина РФ, однако назвал «идиотами» тех, кто считает, что братское государство пытается нажиться на антироссийских санкциях.

Лукашенко подчеркнул, что элита Белоруссии ждет от Москвы определённости. «Вроде мы и тут сделали, и так сделали, а, тем не менее, проваливаются наши договоренности. В СМИ появляются не только претензии, к примеру, чем хуже наше продовольствие российского, и почему в нарушение договоренностей в рамках ЕврАзЭС оно блокируется при поставках в РФ. И я, и все задаются вопросом, мы хотим ответа от властей России. Ведь самый ближайший и надёжный союзник Российской Федерации – это Беларусь и вдруг такие отношения», – сказал белорусский президент в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Кроме этого, по славам Лукашенко, Минск не в полной мере получает от России пошлины от реэкспорта российской нефти, что нарушает договор, который был подписан в апреле прошлого года, еще до роста цен на энергоносители, в том числе, на газ.

«Мы договаривались о цене на газ в апреле месяце. Мы нашли вместе с президентом хороший выход из ситуации – тогда отношения были серьезными, нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже чем Германии», – сказал он и добавил, что согласно соглашению, таможенные пошлины от реэкспорта 6 млн тонн нефти из РФ должны были покрыть повышение стоимости для Белоруссии российского газа.

«Потом нефть «подскочила», и нам в бюджет попало больше денег. Кто-то из так называемых умных либералов в минфине, не буду называть фамилии, увидел, что белорусы уж слишком много получили. И россияне перестали перечислять денежные средства в нарушения договорённости», – возмутился Лукашенко.

«Мы от России хотим единственного, чтобы Россия исполняла те договоренности и соглашения, которые мы подписали. Это хорошая черта для любого государства, тем более, большого: если уж подписал – исполняй. Если не исполняешь – к тебе нет доверия», – подчеркнул Лукашенко.

В этой связи лидер Белоруссии также заявил, что Минск не предпринимал и не предпринимает попыток давления на Москву в жестких условиях антироссийских санкций. Лукашенко уточнил, что значительное внимание на встрече с Путиным было уделено российско-американским отношениям.

«Это касается и нас, потому что от взаимоотношений России со внешним миром – Западом, Соединенными Штатами Америки, а хвастаться тут сейчас нечем, зависит и развитие Белоруссии», – сказал он.

Лукашенко пояснил, что для Минска сейчас может быть один страх – экономические проблемы. «Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут нормально жить люди, хотя бы как сейчас, никаких страхов быть не может. Я тщательно опрашивал своего коллегу о том, что происходит с их точки зрения в США. Прежде всего в экономике наша зависимость от Российской Федерации величайшая, это наш главный рынок сбыта – мы больше всего продаем России. Это неопровержимый факт, никуда от этого не деться», – подчеркнул он.

Белорусский лидер также назвал тех, кто обвиняет Белоруссию в попытках спекулировать на теме антироссийских санкций, «идиотами»

«Я их по-другому их назвать не могу. Те сообщения, якобы когда Российская Федерация под санкциями, Лукашенко берет тот момент, чтобы что-то потребовать от России – идиотизм полный… Если Россия под санкциями, нам очень плохо. Это наш главный партнер. Обвалился российский рубль, нам что, хорошо от того? Мы после последнего «большого обвала рубля» потеряли порядка $ 3млрд на курсовой разнице», – подчеркнул он.

«Когда в России все хорошо, Россия может у нас достаточно товаров купить и, если нужно, помочь нам. Мы ничего не выгадываем, нет здесь подспудных течений – «наклонить» Россию, потому что она слабая. Я слишком уж, извините за нескромность, опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм», – сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии заявил, что Союзные государства являются «ангелами-хранителями» друг для друга. «Как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом хранителем. Может это кому-то не нравится. Но мы народы от одного корня, мы родные люди. Нравится – не нравится, допустим, в Украине многим политикам это не нравится, и они заявляют об особенностях украинского народа. Да, особенности есть и у нас, и на Украине, и у русских людей. Но неопровержимо одно, но мы выросли от одного корня», – заключил Лукашенко.

Москва, Мария Вяткина

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