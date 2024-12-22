Катар заявил о готовности прекратить поставки СПГ в Европу

Катар прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если в Брюссель решит вводить штрафы за нарушение прав человека и критериев корпоративной устойчивости, включая выбросы углерода. Об этом заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби британскому изданию Financial Times.

«Я не соглашусь, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу», – подчеркнул министр, слова которого цитирует РИА «Новости».

В публикации речь идет о штрафах, указанных в директиве о корпоративной проверке, которая обязывает страны ЕС вводить штрафы для компаний за несоблюдение требований корпоративной устойчивости. Верхний предел санкции составляет не менее пяти процентов от всего годового мирового дохода компании.

«Пять процентов от дохода QatarEnergy означают пять процентов от дохода государства Катар. Это деньги народа, <...> поэтому я не могу потерять такие деньги – и никто не согласится потерять такие деньги», – констатировал Саад аль-Кааби.

Стоит отметить, что Катар входит в тройку крупнейших стран мира по запасам газа.

Доха, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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