Россия договорилась с Индией о рекордных поставках нефти – Reuters

Индия и Россия подписали соглашение о рекордных поставках нефти на 10 лет, передает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, «Роснефть» обязалась ежедневно поставлять индийской нефтеперерабатывающей компании Reliance около полумиллиона баррелей сырой нефти в день. Согласно расчетам аналитиков Reuters, сделка будет приносить Москве около $13 млрд ежегодно.

При этом уточняется, что цены будут ежегодно пересматриваться.

Индия стала крупнейшим импортером российской сырой нефти после того, как ЕС ввел санкции против РФ.

Нью-Дели, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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