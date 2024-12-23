Ситуация с поставками российского газа в Европу «очень сложная» – Кремль

Одной из главных тем вчерашних переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо стали поставки российского газа в Европу. Как сказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, ситуация «очень сложная», а разговор был «достаточно обстоятельный разговор».

Отвечая на вопрос о возможностях России поставлять газ в Словакию после прекращения украинского транзита, Песков пояснил, что «об этом и ведется речь».

«Вы слышали заявления украинской стороны и знаете о позиции европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и считают это необходимым для нормальной работы своей экономики. Здесь есть очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», – сказал пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Пескова, лидерам также «удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действия предыдущих властей Словакии, удалось обменяться мнениями по украинским делам».

«Путин довел до собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражений и продвижения специальной военной операции, которую проводит Россия», – уточнил представитель Кремля.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube