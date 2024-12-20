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Пятница, 20 декабря 2024, 18:07 мск

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Фицо грозит Киеву серьезным конфликтом из-за газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо грозит Украине серьезным конфликтом, если Киев прекратит транзит газа в Словакию.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт. Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?», – заявил Фицо.

Ранее сегодня премьер-министр Словакии обращал внимание, что Зеленский, исключив возможность продолжения транзита газа через Украину, выступил с абсурдными предложениями. «Это, например, что он будет согласен с этим [продолжением транзита], только если мы не будем платить [поставщикам газа] до конца войны. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – сказал он.

Как считает Фицо, киевские власти, блокируя продолжение транзита газа через украинскую территорию, наносят ущерб национальным экономическим интересам Словакии и могут навредить европейскому блоку в целом. «Как только Украина остановит транзит газа, то газ подорожает. Это будет болезненно для всего ЕС», – констатировал премьер-министр Словакии.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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