Зеленский предложил Словакии брать российский газ, но не платить за него

Владимир Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита Евросоюза.

«Он [Зеленский] абсолютно это исключил и выступил с предложениями, которые мне кажутся абсурдными. Это, например, что он будет согласен с этим [продолжением транзита], только если мы не будем платить [поставщикам газа] до конца войны. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?" – сказал Фицо, которого цитирует ТАСС.

Киевские власти, блокируя продолжение транзита газа через украинскую территорию, по его словам, наносят ущерб национальным экономическим интересам Словакии и могут навредить европейскому блоку в целом. «Как только Украина остановит транзит газа, то газ подорожает. Это будет болезненно для всего ЕС», – сказал Фицо. При этом в сообществе, по его словам, нет единого мнения по теме продолжения поставок газа через Украину.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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