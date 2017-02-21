Правительство нашло способ, как запретить россиянам покупать «санкционку» / И дешевые китайские товары

Публикации за 21.02.17

В Минфине нашли способ, как заставить казахских торговцев платить пошлины за дешевые китайские товары. Одновременно в правительстве рассчитывают справиться с оборотом внутри РФ санкционных продуктов, ввезенных контрабандно или для личного пользования. Законопроект во многом девальвирует смысл существования Евразийского экономического союза, но в Минфине не поясняют, как их предложения согласуются с гарантией на свободу передвижения товаров внутри ЕАЭС, краеугольным договором Союза.

Минфин составил законопроект, который наделяет правительство РФ правом запрещать оборот в России товаров, поступающих из других стран – членов Евразийского экономического союза. Заодно новые нормы должны помешать реэкспорту санкционных продуктов из Белоруссии и не позволить гражданам РФ покупать «санкционку» внутри России.

Законопроект преследует несколько целей, отмечается в сюжете РБК. Первая – увеличить сборы с торговцев, ввозящих китайские товары в Россию через Казахстан.

После вступления в ВТО в конце 2015 года Казахстан вынужденно снизил ввозные пошлины на 1914 товаров. Средняя ставка таможенного тарифа для Казахстана сократилась до 6,5% по сравнению с 10,4% в ЕАЭС. По сниженным пошлинам ввозится примерно треть от объема товаров, которые идут в Казахстан из Китая. В частности, через Казахстан в ЕАЭС поступают дешевая китайская рыба, продукты животного происхождения, молочная продукция, лекарства и БАДы, сельхозтовары, оборудование и транспортные средства.

Чтобы заведомо более дешевые китайские товары не реэкспортировались на территории других стран ЕАЭС, Астана ввела дополнительные сборы. Сейчас в ЕАЭС действует договоренность, что товары, ввозимые в тот же Казахстан по заниженной пошлине, облагаются дополнительной пошлиной, которая идет в бюджет союза.

Из-за отсутствия таможенного контроля на границах внутри ЕАЭС товары по сниженным ставкам все равно в больших количествах попадают в Россию. директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель пояснил журналистам, что законопроект Минфина даст правительству возможность пресекать движение тех товаров, которые избежали дополнительных казахских пошлин.

Еще одна цель законопроекта – борьба с реэкспортом «санкционных» товаров.

С августа 2014 года запрещен ввоз продовольствия из стран, которые сами ввели антироссийские санкции. Но оборот санкционных товаров на территории России указом формально не запрещен. Законопроект Минфина сохраняет за гражданами право ввозить «незаконные продукты» в Россию, но предполагает введение запрета на их приобретение физическими лицами для личных нужд внутри страны, а также любые виды сделок с запрещенными товарами в России.

В качестве дополнения к этим нормам у правительства есть предложения Рорспотребнадзора – введение в КОАП штрафов за хранение гражданами «санкционки» в объемах больше 5 кг на человека. Штрафы за хранение, транспортировку и продажу санкционных товаров должны составить от 3 до 100 тысяч рублей.

Москва, Алексей Усов

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