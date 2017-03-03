Госдума получила законопроект о запрете оборота внутри страны санкционных товаров / На очереди штрафы за хранение «вражеской» еды дома и блокировка сайтов с хамоном

Публикации за 03.03.17

Сегодня Минфин внес в на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает на территории России части товаров, поступающих из стран-партнеров по ЕАЭС (Киргизии, Казахстана, Белоруссии). В министерстве объяснили, что этот нормативный акт позволит бороться с западными санкционными товарами, которые уже попали в РФ через другие страны ЕАЭС, а также с импортом дешевой китайской продукции.

«Законопроектом предлагается наделить правительство России правом вводить в стране запрет на оборот отдельных категорий товаров, в первую очередь в отношении товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом союза» – говорится в сообщении на сайте правительства.

Как ранее сообщал «Новый день», законопроект Минфина преследует несколько целей. Первая – увеличить сборы с торговцев, ввозящих китайские товары в Россию через Казахстан. После вступления в ВТО в конце 2015 года Казахстан вынужденно снизил ввозные пошлины на 1914 товаров. Средняя ставка таможенного тарифа для Казахстана сократилась до 6,5% по сравнению с 10,4% в ЕАЭС. По сниженным пошлинам ввозится примерно треть от объема товаров, которые идут в Казахстан из Китая. В частности, через Казахстан в ЕАЭС поступают дешевая китайская рыба, продукты животного происхождения, молочная продукция, лекарства и БАДы, сельхозтовары, оборудование и транспортные средства. Из-за отсутствия таможенного контроля на границах внутри ЕАЭС товары по сниженным ставкам все равно в больших количествах попадают в Россию.

Вторая цель – борьба с реэкспортом «санкционных» товаров. С августа 2014 года запрещен ввоз продовольствия из стран, которые сами ввели антироссийские санкции. Но оборот санкционных товаров на территории России указом формально не запрещен. Законопроект Минфина сохраняет за гражданами право ввозить «незаконные продукты» в Россию, но предполагает введение запрета на их приобретение физическими лицами для личных нужд внутри страны, а также любые виды сделок с запрещенными товарами в России.

В качестве дополнения к этим нормам у правительства есть предложения Роспотребнадзора – введение в КОАП штрафов за хранение гражданами «санкционки» в объемах больше 5 кг на человека. Штрафы за хранение, транспортировку и продажу таких товаров должны составить от 3 до 100 тысяч рублей.

Также накануне замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов заявил, что ведомство может начать блокировку сайтов, торгующих санкционными товарами.

Москва. Другие новости 03.03.17

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