Под запрет попали шесть видов сыров из Белоруссии

Публикации за 24.03.17

Россельхознадзор запретил к ввозу на территорию РФ пять марок сыров, производимых в Белоруссии. По информации надзорной службы, предприятия изготовители не исправили нарушения технического регламента Таможенного союза, которые были обнаружены в феврале. Кроме того, Минск отменил действие декларации для сыра еще одной белорусской компании.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, под запрет попала продукция филиала «Рогачевского молочноконсервного комбината» – сыры «Раубичский» и «Тильзитер», «Ошмянского сыродельного завода» – сыры «Белорусское золото» и «Альпийский», а также Браславского филиала «Глубокского молочноконсервного комбината» – сыр «Гройцер».

В продукции был обнаружен ряд несоответствий нормам технических регламентов Таможенного союза, о чем производители были уведомлены в феврале, однако они приняли необходимых мер по исправлению ситуации. В результате Россельхознадзор приостановил действие деклараций о соответствии.

Помимо этого, госкомитет по стандартизации Республики Беларусь предпринял аналогичные меры в отношении компании холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»», отменив действие декларации на сыр «Черный герцог». Таким образом, этот сыр также попал под запрет на ввоз в РФ.

Напомним, ранее Россельхознадзор предупреждал, что продукция ОАО «Ошмянский сыродельный завод» и ОАО «Рогачевский МКК» может в любой момент оказаться под запретом, если ведомство обнаружит в сыре избыток консервантов. Также под пристальным вниманием оказались семь белорусских производителей не только сыра, но и мяса. При этом в самом Россельхознадзоре и не скрывали, что запрет белорусской продукции или особый надзор за ней – дело скорее политическое. Так в конце января 2017 года ведомство ввело запрет на поставки мяса с ряда минских предприятий. Россельхознадзор обвинил производителей в нелегальных поставках в Россию санкционных продуктов из Европы под этикетками заводов РБ. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт стремится нанести ущерб белорусским сельхозпредприятиям, и поручил возбудить уголовное дело в отношении российского чиновника. В ответ сам Данкверт перечислил самые крупные из выявленных партий псевдобелорусских товаров, но при этом заявил, что никакой торговой войны с республикой нет.

Москва, Зоя Осколкова

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