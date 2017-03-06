Четверть молочных продуктов в России являются фальсификатом / Население снижает потребление «молочки» из-за плохого качества

Публикации за 06.03.17

По данным Россельхознадзора, 25% всех молочных продуктов, реализуемых в России, признаны несоответствующими требованиям по показателям качества и наличию фальсификации. При этом стоимость молокопродуктов продолжает расти, несмотря на то, что производители пытаются экономить, добавляя растительные жиры.

В прошлом году средняя цена на молоко выросла на 16,9% по отношению к 2015 году и составила 48,3 рублей за литр, сливочное масло подорожало на 12,3% до 408,6 рублей за кило, стоимость сыра увеличилась на 11,4% и составила 432,3 рублей за кг, пишут «Известия» со ссылкой на «Анализ эффективности реализации мероприятий, направленных на импортозамещение в молочной отрасли», предоставленный Счетной палатой. В то же время россияне, которым приходится экономить, стали более внимательно изучать состав упаковки, предпочитая качественные продукты.

За последние три года потребление молочных продуктов населением сократилось на 15%, так в 2015 году граждане РФ в среднем съедали 210 кг на человека, тогда как Минздрав рекомендует потреблять на менее 325 кг в год. Эта разница говорит о том, что объем молока, производимый в России, недостаточен для удовлетворения потребностей населения.

Кроме того, в 2016 году производство молока снизилось, основной причиной стало сокращение за счет личных подсобных хозяйств. Продолжают развиваться крупные сельскохозяйственные организации, которые получают государственную продержку, тогда как сельские жители все чаще отказываются держать крупный скот. Между тем, половина всего сырого молока в стране производится хозяйствами населения. Также снижается и импорт молока, что, несомненно, подстегивает цены на него вверх. Вместе с тем, объем импорта пальмового масла в 2015 году по сравнению с 2014-м вырос на четверть. В результате на прилавках российских магазинов продолжает расти доля фальсификата.

Пробы в 84 регионах страны показали, что 25% молочных продуктов являются некачественными, отмечается в документе Счетной палаты. И это притом, что качественные показатели в России существенно ниже, чем, например, в западных странах. Так ориентировочное количество бактерий на кубический сантиметр молока по нормам Евросоюза составляет в пределах 50-100 тысяч, в РФ – 500 тысяч.

По словам экспертов, употребление некачественных молокопродуктов может быть небезопасно для здоровья. Например, товары, в составе которых есть растительные жиры, обладают большей калорийностью, что может являться причиной лишнего веса, а антибиотики, присутствующие в молоке, могут привести к аллергическим реакциям.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.03.17

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