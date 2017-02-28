«Молочные рекорды» Куйвашева остались незамеченными Счетной палатой РФ

Публикации за 28.02.17

Вопреки заявлениям губернатора Евгения Куйвашева, Свердловская область не попала в число регионов – лидеров по производству молока.

Как сообщает Счетная палата РФ, по итогам 2015 года только шесть регионов увеличили производство молока более чем на 5%: Республика Ингушетия (на 11,5%), Калужская область (на 11,2%), Калининградская область (на 8,8%), Кировская область (на 6,8%), Тульская область (на 6%), Вологодская область (на 5,6%). В пяти регионах на 5% и более увеличилось поголовье коров (Брянская, Калужская и Калининградская области, Республики Ингушетия и Хакасия). Наибольший прирост молочной продуктивности коров (более чем на 5%) смогли обеспечить 22 региона, в том числе Архангельская, Брянская, Вологодская, Калужская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Тульская, Ярославская области, Республики Башкортостан и Мордовия, Удмуртская Республика, и ряд других.

По данным же свердловского правительства, в 2016 году в регионе было надоено 676,2 тысячи тонны молока, что всего на 3,5 процента больше показателя 2015 года.

Между тем, губернатор очень любит говорить именно об успехах молочного животноводства. Например, в марте 2016 года, докладывая президенту Владимиру Путину о состоянии региональной экономики, губернатор заявил: «Казалось бы, у нас промышленная область, но мы стабильно занимаем ведущее место в стране по приросту надоев молока».

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

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