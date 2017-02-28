NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 28.02.17

«Молочные рекорды» Куйвашева остались незамеченными Счетной палатой РФ

«Молочные рекорды» Куйвашева остались незамеченными Счетной палатой РФ

Вопреки заявлениям губернатора Евгения Куйвашева, Свердловская область не попала в число регионов – лидеров по производству молока.

Как сообщает Счетная палата РФ, по итогам 2015 года только шесть регионов увеличили производство молока более чем на 5%: Республика Ингушетия (на 11,5%), Калужская область (на 11,2%), Калининградская область (на 8,8%), Кировская область (на 6,8%), Тульская область (на 6%), Вологодская область (на 5,6%). В пяти регионах на 5% и более увеличилось поголовье коров (Брянская, Калужская и Калининградская области, Республики Ингушетия и Хакасия). Наибольший прирост молочной продуктивности коров (более чем на 5%) смогли обеспечить 22 региона, в том числе Архангельская, Брянская, Вологодская, Калужская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Тульская, Ярославская области, Республики Башкортостан и Мордовия, Удмуртская Республика, и ряд других.

По данным же свердловского правительства, в 2016 году в регионе было надоено 676,2 тысячи тонны молока, что всего на 3,5 процента больше показателя 2015 года.

Между тем, губернатор очень любит говорить именно об успехах молочного животноводства. Например, в марте 2016 года, докладывая президенту Владимиру Путину о состоянии региональной экономики, губернатор заявил: «Казалось бы, у нас промышленная область, но по приросту надоев молока».

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

Борьба за пост главы Арамили начнется на следующей неделе. / Будущий директор фонда капремонта Суханов сложит полномочия главы Сухого Лога послезавтра. / Суд по делу о массовой драке у ТЦ «Дирижабль» продолжается. Из показаний свидетелей исчез вор в законе Трофа, зато появилась женщина (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter