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Публикации за 17.02.17

Россия планирует вытеснить с рынка белорусских молочников

Россия планирует вытеснить с рынка белорусских молочников

Россия планирует вытеснить белорусских молочников со своего рынка, подняв собственное производство молочных продуктов. Как заявил сегодня министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, это «дело принципа – взяться очень мощно за решение молочной проблемы в России, где дефицит молока оценивается сейчас в 7 млн тонн.

Выступая на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который открылся в Москве, Ткачев обратил внимание, что Белоруссия является одним из основных поставщиков молочной продукции в Россию, зарабатывая на этом ежегодно более $3 млрд, передает «Финмаркет».

Как отметил глава Минсельхоза, Белоруссия решила проблему производства молока 5 лет назад и не только накормила собственный народ – 15 млн человек, но и отправляет продукцию на экспорт. «Это главный поставщик на российский рынок», – сказал он.

В этой ситуации, как считает Ткачев, «дело принципа – взяться очень мощно за решение молочной проблемы в нашей стране, и фермеры должны возглавить этот процесс».

«Это наши доходы, это наши рабочие места, это наше настоящее будущее», – подчеркнул он.

Ткачев также сообщил, что производство молока в фермерских хозяйствах в прошлом году выросло на 6%, в сельхозпредприятиях этот показатель ниже – 2%. В личных подсобных хозяйствах населения производство молока падает. Министр объяснил это естественными причинами: молодежь не хочет заниматься содержанием скота.

По данным Росстата, производство молока в России в 2016 году снизилось на 0,2% по сравнению с 2015 годом – до 30,7 млн тонн.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.02.17

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