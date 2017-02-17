Россия планирует вытеснить с рынка белорусских молочников

Публикации за 17.02.17

Россия планирует вытеснить белорусских молочников со своего рынка, подняв собственное производство молочных продуктов. Как заявил сегодня министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, это «дело принципа – взяться очень мощно за решение молочной проблемы в России, где дефицит молока оценивается сейчас в 7 млн тонн.

Выступая на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который открылся в Москве, Ткачев обратил внимание, что Белоруссия является одним из основных поставщиков молочной продукции в Россию, зарабатывая на этом ежегодно более $3 млрд, передает «Финмаркет».

Как отметил глава Минсельхоза, Белоруссия решила проблему производства молока 5 лет назад и не только накормила собственный народ – 15 млн человек, но и отправляет продукцию на экспорт. «Это главный поставщик на российский рынок», – сказал он.

В этой ситуации, как считает Ткачев, «дело принципа – взяться очень мощно за решение молочной проблемы в нашей стране, и фермеры должны возглавить этот процесс».

«Это наши доходы, это наши рабочие места, это наше настоящее будущее», – подчеркнул он.

Ткачев также сообщил, что производство молока в фермерских хозяйствах в прошлом году выросло на 6%, в сельхозпредприятиях этот показатель ниже – 2%. В личных подсобных хозяйствах населения производство молока падает. Министр объяснил это естественными причинами: молодежь не хочет заниматься содержанием скота.

По данным Росстата, производство молока в России в 2016 году снизилось на 0,2% по сравнению с 2015 годом – до 30,7 млн тонн.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.02.17

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