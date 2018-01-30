Белоруссия «научилась делать» красную и черную икру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в стране растет производство красной и черной икры. Об этом белорусский лидер сообщил во время встречи с председателем государственного таможенного комитета Юрием Сенько.

Лукашенко обсуждал с Сенько сотрудничество с Россией и посетовал, что часто Белоруссию попрекают тем, что республика пропускает через границу санкционные продукты. «В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то», – пожаловался президент.

Подобные обвинения, по его словам, звучат со стороны завистников и противников Белоруссии. «Это хорошо, надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран», – отметил глава государства.

Как ранее писал «Новый День», поставки белорусских продуктов, которые по факту оказывались произведенными в странах, попавших под санкционные ограничения, не раз привлекали внимание российских надзорных органов. Россельхознадзор запрещал ввоз санкционики под предлогом несоответствия санитарным нормам. В ответ Лукашенко заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт стремится нанести ущерб белорусским сельхозпредприятиям, и поручил возбудить уголовное дело в отношении российского чиновника. В ответ сам Данкверт перечислил самые крупные из выявленных партий псевдобелорусских товаров, но при этом заявил, что никакой торговой войны с республикой нет.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 30.01.18

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