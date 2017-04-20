Таможню на белорусской границе заваливают взятками / Контрабандисты пытаются провезти санкционку

Публикации за 20.04.17

В Федеральной таможенной службе вдвое выросло число возбужденных уголовных дел, связанных с коррупцией на российско-белорусской границе. Таможенники объясняют это тем, что в последнее время выросла активность контрабандистов, которые пытаются ввезти в Россию запрещенные продукты из Европы.

Около двух месяцев назад Россия на границе с Белоруссией установила режим пограничной зоны, эта мера позволяет досматривать весь без исключения автотранспорт, въезжающий на территорию РФ. Однако повышенная бдительность таможенников не повлияла на активность контрабандистов, которые все чаще пытаются «купить» пропуск через границу.

Так за первые три месяца 2017 года отдел по противодействию коррупции ФТС возбудил 149 уголовных дел. Для сравнения за тот же период прошлого года было возбуждено только 64 подобных дела, пишут «Известия». При этом именно с попыткой дачи взятки связаны 105 дел, тогда как год назад их было лишь 10. Кроме того, в 2016 году о попытках подкупа сотрудники таможни сообщали своим начальникам 77 раз.

В ФТС считают, что растущее число уголовных дел, возбужденных в отношении взяткодателей, говорит об эффективности системных мер по борьбе с коррупцией. В конце прошлого года на российско-белорусской границе задержали гражданина РФ, который оказывал услуги по таможенному оформлению, и белоруса. Преступники предлагали взятку в размере 2,962 млн рублей.

Сложная ситуация на границе с Белоруссией в первую очередь связана с тем, что это ближайший путь для товаров, которые попадают под продуктовое эмбарго. Запрещенная к ввозу в Россию продукция экспортируется в Белоруссию, где ее переупаковывают, оформляют новые документы и пытаются переправить на территорию РФ. Даже с введением режима пограничной зоны вычислить и задержать удается в лучшем случае 10% от общего объема контрабанды.

Минск – Москва, Зоя Осколкова

Минск – Москва. Другие новости 19.04.17

Думская оппозиция о ситуации в России: депрессия, озлобленность, безденежье, позор. Ищите деньги, макроэкономика в порядке, – парировал Медведев. / «Новый Свет» уйдет с молотка. «Массандра» следующая?. / Дань Западу: Россия выплатит за полгода по внешнему долгу почти $24 млрд. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»