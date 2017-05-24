Белорусское море работает / Экспорт рыбы из Белоруссии в Россию вырос в 15 раз

Публикации за 24.05.17

За три месяца текущего года Белоруссия отгрузила в Россию рыбы в 15 раз больше, чем за тот же период прошлого года. В целом объем поставок за первый квартал 2017 года равен экспорту рыбной продукции за весь 2016 год. Санкции Россельхознадзора, который не раз ловил поставщиков на реэкспорте запрещенной продукции из ЕС, отпугнули контрабандистов от сыра и фруктов, теперь они переориентировались на рыбу.

По данным Белстата, за I квартал этого года белорусские поставщики ввезли в РФ 2,3 тысяч тонн рыбы общей стоимостью 260 млн рублей. За тот же период прошлого года эта цифра была существенно скромнее – 156 тонн стоимостью 25 млн рублей. В основном из Белоруссии везут замороженную рыбу, поставки живой невелики, пишут «Известия».

Примечательно, что больше половины экспортированной из РБ рыбной продукции составляет скумбрия – 1,2 тысяч тонн. Тогда как в прошлом году белорусские экспортеры вообще не ввозили эту рыбу в Россию. Кроме того, в 10 раз вырос объем поставок сельди, а также в пять раз лосося.

Более того, белорусские поставщики начинают выходить на рынок с экзотичными товарами, а именно, везут каракатиц, осьминогов, кальмаров и угрей. Впрочем, пока объемы поставки подобной продукции незначительны.

В то же время ввоз рыбы в Белоруссию из стран ЕС, а также Норвегии и Исландии в стоимостном выражении выросли в разы. Так Норвегия отгрузила в I квартале в РБ 8 тысяч тонн рыбы, Исландия – 3 тысячи тонн, Финляндия – 2,7 тысяч тонн, Германия и Нидерланды – 132 и 105 тонны соответственно.

Эксперты считают, что рыба, которую белорусские поставщики везут в Россию, не что иное как реэкспорт «санкционки». Тем не менее, законных оснований остановить поток продуктов, попадающих под эмбарго нет. Дело в том, что даже простая переупаковка делает продукцию белорусской, а для нее нет препятствий для ввоза в РФ.

Между тем, Россельхознадзор продолжает проверять белорусские предприятия в части безопасности выпускаемой продукции. Не так давно был запрещен ввоз в Россию товаров, выпущенных ООО «Камчатская рыба» (Гродненская область), ООО «Розовый кит» (Минская область) и ЗАО «Мера Голд» (Гомельская область).

Напомним, противостояние Москвы и Минска по поводу импорта сельхозпродукции из Белоруссии обострилось в последние месяцы. В январе Россельхознадзор заявлял о существенно возросших объемах экспорта нехарактерной для Белоруссии продукции после введения Россией в 2014 году продуктового эмбарго. Претензии к Белоруссии были и у министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, он назвал республику «крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции»: по данным главы Минсельхоза, с начала действия продэмбарго Белоруссия увеличила долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%.

Кроме того, Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз мясных, молочных и рыбных продуктов с ряда белорусских предприятий, указывая на нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. В ответ на действия России в начале февраля Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».

Москва – Минск, Зоя Осколкова

Москва – Минск. Другие новости 23.05.17

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