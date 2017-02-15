Глава Россельхознадзора получил официальное письмо из белорусской прокуратуры

Публикации за 15.02.17

Глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Белоруссии. Как сообщил сам Данкверт, претензии состоят в вопросе «законности» закрытия для импорта в Россию предприятий.

«Их претензии в том, что они прислали предприятия закрытые и хотят проверить законность. У нас все законно», – сказал он в комментарии RNS.

Данкверт также добавил, что не исключает выявления новых нарушений в поступающей из Белоруссии продукции. «У нас это постоянно идет, поэтому через какое-то время, я не сомневаюсь», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», в начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора.

Официальный представитель российского ведомства Юлия Мелано говорила, что руководитель ведомства действует согласно существующей российской и международной законодательной базе. «В этой связи бояться каких-либо последствий нам на сегодняшний день не приходится», – подчеркивала она.

Сам Данкверт ответил на претензии Лукашенко заявлением, что «лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно».

«Есть кому оценивать эти претензии, у нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные», – сказал Данкверт и посоветовал белорусским властям «сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания «Георгий и сыновья», оформили как белорусскую и привезли в Россию.

Между тем Лукашенко и ранее высказывал претензии главе Россельхознадзора. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него (Данкверта) кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», – подчеркивал белорусский лидер в декабре прошлого года.

Накануне Россельхознадзор ввел ограничения против нескольких белорусских мясокомбинатов.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 15.02.17

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