Россельхознадзор ввел санкции против мясных заводов Белоруссии

Публикации за 14.02.17

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела ограничения против нескольких белорусских мясокомбинатов. Как говорится в сообщении ведомства, решение принято по результатам анализа «несоответствий, выявленных при проведении лабораторных исследований продукции животного происхождения».

В частности, временные ограничения введены в отношении ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат», в говядине которого обнаружены бактерии рода Listeria monocytogenes.

Усиленный лабораторный контроль введен в отношении ОАО «Дубравский бройлер» птицефабрики, ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат».

Кроме того, Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о выявленных нарушениях качественного состава при поставках продукции следующих белорусских предприятий: ООО «Алигорекс» (превышение содержания остаточного количества консервантов в сыре), ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (выявление несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра) и ОАО «Пружанский молочный комбинат» (несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра и массовой доли жира в сухом веществе).

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.02.17

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