Лукашенко призвал возбудить уголовное дело на главу Россельхознадзора

Публикации за 03.02.17

Против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить в Белоруссии уголовное дело – за нанесение ущерба из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок. Об этом заявил сегодня на «большой встрече» с журналистами и общественностью президент Белоруссии Александр Лукашенко и призвал главу МВД страны «изучить вопрос».

«Что касается продуктов питания, я только о главном скажу – разного рода Данкверты и прочее. Надо… возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству», – цитирует БелТа слова Лукашенко.

Белорусский президент считает Данкверта «заинтересованным» лицом. Он пояснил, впрочем, не конкретизируя: «У каждого – огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры».

По словам Лукашенко, Россия закупает около 7 млн тонн молочной продукции, а Белоруссия поставляет «чуть больше 4 млн тонн – 3 млн тонн еще свободно». «Так чего вы артачитесь, чего блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить за нефть и газ. Я российской стороне всегда об этом говорю – мы на этом не наживаемся», – заверил Лукашенко.

Он добавил, что из-за неравенства цен на белорусском и российском рынках Беларусь потеряла 15 млрд долларов. «Они (Россия – прим. ред.) признают эту цифру и дали сейчас нам аж 5 млрд долларов кредитов. Ну хорошо, изъять у нас 15 млрд через цены, потом нам же дать наши деньги, и то, только третью часть, под процент в три раза больше, чем МВФ. Это нормально?», – спросил Лукашенко.

Россельхознадзор на резкие высказывания Лукашенко ответил, что возбуждение уголовного дела на руководителя ведомства не приведет к остановке поставок белорусского продовольствия в Россию. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано на соответствующий вопрос ответила так: «Нет, конечно. Совершенно нет».

При этом, сообщает RNS, Мелано подчеркнул, что ограничения поставок белорусских продуктов, которые были введены ранее, обоснованы выявленными в этой продукции нарушениями, и призвала не искать в этом политической составляющей. «Ни политика, ни какие-то личные вещи не имеют отношения к вопросам, которые курирует Россельхознадзор. Те ограничения, которые были введены, они совершенно технические, и на каждое из них есть лабораторная аргументация, подтверждения, а также факты, зафиксированные нашими инспекторами при попытках поставки нелегальной продукции, либо продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС», – заверила она.

В декабре минувшего года Лукашенко уже резко высказывался о Россельхознадзоре, Данкверте и претензиях к качеству белорусской продукции, сказав, что «такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят», а «правительство (российское – прим. ред.) молчит».

Напомним, после введения Москвой продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции Белоруссия стала одним из основных импортером продуктов в Россию. Российская сторона неоднократно заявляла, что через Белоруссию в Россию ввозят и «санкционку». Россельхознадзор также неоднократно высказывал претензии к качеству белорусской молочной продукции, указывая, что нередки случаи фальсификата.

Минск, Зоя Березина

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