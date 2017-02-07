Дворкович подсчитал долги Минска перед Москвой за газ / И рассказал о планах по развитию российского АПК

Публикации за 07.02.17

Россия ждет предложений от Минска по ценам на российский газ и нефть, поставляемые в Белоруссию и оплаты совершенных в 2016 году поставок. Белоруссия по данным на конец января 2016 года задолжала России только за газ порядка 550 млн долларов.

Вице-премьер Аркадий Дворкович сказал журналистам, что пока подвижек в переговорах в этой сфере нет. Он не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти, пишет «РГ».

Ранее Минск настаивал на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотел платить 73 доллара за 1 тысячу кубометров вместо 132 долларов. В ответ на нежелание выплатить порядка 300 млн долларов за поставленный газ Москва приняла решение ограничить более чем на треть поставки беспошлинной нефти в соседнюю республику.

По словам Дворковича, в сфере сельского хозяйства вопросов между Россией и Белоруссией несколько меньше. Он отметил, что взаимодействие сторон идет конструктивно, в том числе в части фитосанитарного контроля, несмотря на наличие некоторых проблем между странами, сказал вице-премьер.

Что касается отечественного АПК, то его поддержка может быть увеличена во второй половине 2017 года, но все будет зависеть от финансовых возможностей, подчеркнул Аркадий Дворкович, выступая на съезде Союза производителей молока, добавив, что ситуация с бюджетом сложная. Акцент в поддержке будет сделан на развитие инвестиционных проектов в молочной сфере, а также на производство круп, овощей.

Москва, Иван Гридин

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