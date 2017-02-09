Россия станет отслеживать перемещение белорусских продуктов / По просьбе Минска

Публикации за 09.02.17

Россельхознадзор по просьбе Минска будет отслеживать движение белорусской продукции от границы до места реализации конечному потребителю. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Причина повышения контроля объясняется увеличившимся за последнее количестве попыток ввоза в Россию с соседней территории мяса, масла, молока неизвестного происхождения. Кроме того, Россельхознадзор отмечал определенные несоответствия белорусских продуктов требованиям российского законодательства по качеству и безопасности. Ранее Минск заявлял, что вся такая продукция производится в России, а упреки необоснованы.

Чтобы развеять сомнения Россельхознадзор по просьбе Минска будет отследиывать товары от пункта пересечения административной границы до места реализации, что «позволит избежать претензий белорусской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в учетно-информационных системах «Аргус» и «Меркурий»», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, Россельхознадзор заявил о необходимости вносить в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого партии продуктов поступают в адрес российских компаний. Эта мера, считают в ведомстве, исключит споры при подтверждении происхождения продукции.

Напомним, 3 февраля, Лукашенко обрушился с критикой на Россельхознадзор и его руководителя из-за введения запрета на поставку в Россию белорусской говядины. «Что касается продуктов питания, я только о главном скажу – разного рода Данкверты и прочее. Надо… возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству», – заявил белорусский лидер.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в свою очередь заявил, что «лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно». Он посоветовал белорусским властям «сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компании «Георгий и сыновья», оформили как белорусскую и привезли в Россию». «Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались», – подчеркнул глава Россельхознадзора.

В прошлом году Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на поставку в РФ продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС. Часть ограничений была снята, однако в конце года министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что в поставках продовольствия на рынок России ограничены 20 белорусских компаний.

Как отмечает «РГ», по данным ФТС России, в 2016 году из Белоруссии в Россию импортировано товаров на $10,2 млрд. Молочных продуктов и яйца на $1,47 млрд. Мяса и мясных субпродуктов союзное государство поставило в Россию на $542 млн.

Москва – Минск, Иван Гридин

Москва – Минск. Другие новости 09.02.17

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