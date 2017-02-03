Глава Россельхознадзора ответил на претензии Лукашенко: лишние эмоции здесь не нужны

Публикации за 03.02.17

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который потребовал возбудить против него уголовное дело. «Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно», – сказал российский чиновник.

«Есть кому оценивать эти претензии, у нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные», – добавил Данкверт и посоветовал белорусским властям «сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания «Георгий и сыновья», оформили как белорусскую и привезли в Россию.

«Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались», – подчеркнул глава Россельхознадзора.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня Лукашенко в очередной раз раскритиковал Россельхознадзор и его руководителя за запреты на поставку в Россию белорусских продуктов питания. «Что касается продуктов питания, я только о главном скажу – разного рода Данкверты и прочее. Надо… возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству», – заявил белорусский лидер.

В середине декабря прошлого года Лукашенко также высказывал резкое недовольство действиями Россельхознадзора. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно», – заявлял президент Белоруссии. «Оказывается, у него (Данкверта) кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», – подчеркнул также белорусский лидер.

В прошлом году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку в РФ продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС. Часть ограничений была снята, однако в конце года министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что в поставках продовольствия на рынок России ограничены 20 белорусских компаний.

Москва, Анастасия Смирнова

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