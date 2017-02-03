Кремль напомнил Лукашенко о поддержке Минска, на которой бюджет РФ потерял $22 млрд

Публикации за 03.02.17

Россия оказывала и продолжает оказывать помощь Белоруссии, потеряв в том числе 22,3 млрд долларов в 2011-2015 годах от беспошлинных поставок нефти. Так в Кремле отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «непростых» отношениях с Россией, в том числе по нефтегазовой проблематике.

В пресс-службе Кремля указали: «С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18-23 млн тонн нефти Белоруссии. Всего за этот период российский бюджет недополучил 22,3 млрд долларов. Все это является ни чем иным, как прямой и косвенной поддержкой Союзного белорусского государства».

Как сообщает «Интерфакс», в Кремле также заявили, что на данный момент времени Минску выделено свыше 6 млрд долларов кредитов по различным траншам. «Эта кредитная нагрузка является дополнительной на бюджет РФ», – подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, 2,5 млрд долларов по различным траншам было предоставлено белорусским партнерам по линии Евразийского фонда стабилизации и развития добавили в Кремле.

Также там призвали Лукашенко решать спорные вопросы, в том числе коммерческие, спокойно и путем деловых переговоров. «Мы рассчитываем, что тот набор разногласий экономических, который в настоящий момент фигурирует на нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», – отметили в пресс-службе.

Комментируя слова Лукашенко о «недопустимости» пограничной зоны на российско-белорусской границе, в Кремле напомнили, что в сентябре 2014 года президент Лукашенко подписал указ, регламентирующий установление приграничных территорий в пределах территориально-административных единиц, которые примыкают к российско-белорусской границе.

Для граждан России и Белоруссии не будет последствий от введения пограничных зон, подчеркнули в Кремле: «Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран». Сам документ о пограничной зоне был опубликован после тщательной проработки и согласования с российским Минюстом на предмет соответствия всем международным обязательствам.

«Каким-то образом такие меры ассоциировать с нарушением Россией международных обязательств, каких-либо международных и иных межгосударственных договоров… Мы считаем некорректным и неверным. Здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем», – заявили в Кремле.

Введение приграничных территорий «обусловлено интересами обеспечения пограничной и приграничной безопасности, а также организации надлежащего уровня взаимодействия по пресечению незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды». «Это абсолютно правильная аргументация, абсолютно правильное решение, и в данном случае наши пограничники идут абсолютно по такому же пути», – сказали в пресс-службе.

Развитие Союзного государства России и Белоруссии в Кремле относят к первоочередным задачам и рассчитывают на согласование дат проведения Высшего госсовета с Белоруссией для обсуждения актуальных вопросов Союзного государства.

Напомним, сегодня Лукашенко проводил «большую встречу» с журналистами и общественностью, на которой он подробно рассказал о своем вИдении отношений с Россией и о проблемах, которые существуют между двумя странами. В том числе он заявил о нарушении Россией ряда договоров, обвинил Москву в «наплевательском» отношении к белорусским делегациям, назвал «недопустимым» создание погранично зоны и указал, что в России есть некие «силы», пытающиеся разрушить отношения Москвы и Минска.

Москва, Зоя Березина

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