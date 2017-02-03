Лукашенко: «Выход Белоруссии из ЕАЭС и Союзного государства – полный вымысел» / С Путиным – «дружим, но часто ссоримся»

Публикации за 03.02.17

Слухи о якобы готовящемся выходе Белоруссии из ЕАЭС и Союзного государства – полный вымысел. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на «большой встрече» с журналистами и общественностью. По его словам, такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно. При этом введение Россией пограничной зоны является чисто политическим выпадом, считает Лукашенко. «Нельзя этого делать», – подчеркнул он.

Белоруссия, заверил Лукашенко, сможет обойтись без российской нефти. При этом он признал, что для Белоруссии это все же будет «трудно», но выход будет обязательно найден. Также Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Белоруссия не будет ни при каких обстоятельствах жертвовать своей независимостью. «Зачем нас брать за горло?», – риторически спросил он, имея в виду переговоры по нефтегазовым вопросам с Россией. Как сообщает БелТа, Лукашенко подчеркнул, что на этих переговорах российская сторона не всегда принимает белорусскую «надлежащим образом», а отношение – «наплевательское». «Приезжают министры – стоят в приемной в очереди», – посетовал Лукашенко. При всем этом, по его словам, Минск не нарушил ни одного договора с Москвой, а россияне всегда были для Белоруссии близкими людьми. «Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет», – пообещал Лукашенко.

Нынешнее состояние белорусско-российских отношений он назвал «важнейшим вопросом» и «очень острой темой», причем, по его мнению, сейчас «ситуация складывается неважная». «Боюсь сказать лишнее, с одной стороны, – признался Лукашенко. – А с другой – ситуация уже дошла до того, что я мало что имею право скрывать».

Свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным белорусский лидер назвал «непростыми, но хорошими». Однако, сообщает «Интерфакс», Лукашенко считает, что в России сейчас действуют «разные силы», и в итоге их действий «некоторые вещи расходятся с мнением и решениями президента». Однако, подчеркнул Лукашенко, Путин «прямо мне говорит: «Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр..." Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и так далее».

Российского президента Лукашенко все же назвал другом, и при этом признал, что ссоры между ними случаются достаточно часто: «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом». По словам Лукашенко, отношения Белоруссии, России, Украины и Казахстана – максимально близки, причем особенно он выделил казахского лидера Нурсултана Назарбаева. «Даже ругнуться можем друг на друга – настолько у нас близкие отношения», – поведал журналистам Лукашенко.

Напомним, в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, граничащих с Белоруссией, вводится режим пограничной зоны. Ужесточение проезда граждан третьих стран начнет действовать с 7 февраля. На границе будут открыты пропускные пункты. Такое решение ФСБ РФ связано с тем, что 9 января Лукашенко подписал указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Первоначально Москва заявила, что решение Минска сугубо внутреннее дело. Сам Лукашенко заверил, что отмена виз не означает отмены пограничного контроля. «Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами», – подчеркнул белорусский лидер.

Между тем, по оценкам российских экспертов, решение Минска может повлечь за собой увеличение нелегального потока мигрантов из Белоруссии в Россию, а также нести угрозу национальной безопасности – ряд стран, для граждан которых будет отменен визовый режим, поддерживают и сочувствуют идеям радикального ислама, в связи с чем повышается уровень террористической угрозы.

В октябре 2016 года, после того как Россия сократила поставки нефти в Белоруссию из-за неоплаченного долга за газ (порядка 300 миллионов долларов), Лукашенко заявлял, что договорился с Ираном о льготных поставках нефти. Также шла речь о договоренностях с Азербайджаном и Казахстаном. Переговоры между Москвой и Минском о возможности продолжения поставок нефти в прежнем объеме продолжаются. Москва в третьем квартале прошлого года сократила объемы поставок нефти в Белоруссию на 2,25 миллиона тонн в год. До того поставки составляли 24 миллиона тонн в год. Как неоднократно заявлял Лукашенко, сокращение поставок из РФ «убивает нефтеперерабатывающую промышленность Белоруссии».

Минск, Зоя Березина

Минск. Другие новости 03.02.17

Свердловская область вложит в проект ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» 50 млн рублей. / Еврокомиссар призвал ЕС игнорировать Трампа. Накануне евролевые в Брюсселе отказались принять нового кандидата на пост посла США в ЕС. / Главными «героями» России признаны Медведев, Собянин и Шувалов. По итогам опроса читателей сайта РИА «Новый День». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»