Путин рассказал о прямой и скрытой поддержке «белорусских друзей» / И о естественной интеграции на постсоветском пространстве

Публикации за 28.02.17

Россия заинтересована в том, чтобы поддержать экономику Белоруссии, а предоставляемые МВФ цифры «скрытой и прямой» поддержки белорусской экономики со стороны России – впечатляющие. Москва и Минск найдут выход из любых спорных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Путин заверил, что Россия не жалеет о поддержке белорусской экономики, «потому что это, что называется «в долгую». «Российская экономика получит от этого выгоды, потому что это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность», – цитирует «Интерфакс» ответ Путина на вопрос о перспективах развития ЕврАзЭС с учетом последних действий белорусского руководства. «Для нас это не выброшенные деньги, это все просчитанные действия, просчитанные шаги в расчете на будущий результат. Ну, а споры всегда есть, я уверен, что мы найдем выход из любых, казалось бы, даже очень трудных ситуаций», – подчеркнул президент РФ. Он заверил, что «споры вполне естественны, каждая сторона (в ЕвраАзЭС – прим. ред.) отстаивает свои интересы». Путин добавил: «У нас и с белорусскими нашими друзьями идут споры и поиски решений этих спорных вопросов».

Он также указал, что российская помощь Белоруссии неизмеримо больше, чем помощь, поступающая, например, в адрес Киргизии. Путин привел и цифры: «Одних кредитов, выданных Беларуси – свыше шести миллиардов долларов, рынок наш полностью открыт для белорусских товаров, идут беспошлинные поставки нефти на белорусские предприятия, а перерабатываемые ими нефтепродукты поставляются Беларусью за границу с взиманием пошлины и зачислением ее в белорусский бюджет».

В целом говоря о возможности интеграционных процессов на территории бывшего СССР Путин назвал интеграцию «абсолютно естественным делом и чрезвычайно полезным для всех». «Нам от прежних поколений досталось много из того, что представляет абсолютную ценность и чем мы в прежние десятилетия не очень дорожили»,– сказал он. Также Путин подчеркнул интегративную роль русского языка и указал на общность инфраструктуры. Он добавил, что региональные интеграционные процессы проходят во всем мире, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в начале февраля на «большой встрече» президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами и общественностью он подробно рассказал о своем вИдении отношений с Россией и о проблемах, которые существуют между двумя странами. В том числе он заявил о нарушении Россией ряда договоров, обвинил Москву в «наплевательском» отношении к белорусским делегациям, назвал «недопустимым» создание пограничной зоны и указал, что в России есть некие «силы», пытающиеся разрушить отношения Москвы и Минска. В Кремле тогда же заявили, что Россия оказывала и продолжает оказывать помощь Белоруссии, потеряв в том числе 22,3 млрд долларов в 2011-2015 годах от беспошлинных поставок нефти. «Все это является ни чем иным, как прямой и косвенной поддержкой Союзного белорусского государства», – отметили в пресс-службе Кремля. Также там добавили, что на данный момент времени Минску выделено свыше 6 млрд долларов кредитов по различным траншам, и эта «кредитная нагрузка является дополнительной на бюджет РФ». Еще 2,5 млрд долларов по различным траншам было предоставлено белорусским партнерам по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. В Кремле призвали Лукашенко решать спорные вопросы, в том числе коммерческие, спокойно и путем деловых переговоров.

Бишкек, Зоя Березина

Бишкек. Другие новости 28.02.17

В Екатеринбург прибыло сто тонн цветов к 8 Марта (ВИДЕО). / Кладбище в Орехове-Зуеве превратилось в свалку строительного мусора. / Нефть дешевеет: биржевой курс доллара поднялся выше 58 рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»