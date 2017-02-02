NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 02.02.17

ФСБ устанавливает пограничную зону с Белоруссией / Минск играет в молчанку

ФСБ устанавливает пограничную зону с Белоруссией Минск играет в молчанку

В Смоленской, Брянской и Псковской областях России, граничащих с Белоруссией, вводится режим пограничной зоны. Ужесточение проезда граждан третьих стран начнет действовать с 7 февраля. На границе откроют пропускные пункты, а также установят предупреждающие знаки. Распоряжение о создании погранзоны подписал глава ФСБ России Александр Бортников.

Ранее подобных ограничений при пересечении границы России и Белоруссии не существовало, так как страны входят в Союзное государство, что создавало правовую коллизию, в частности, граждане третьих стран не могли законно пересечь рубеж. Как говорится в документах, подписанных главой ФСБ, пограничная зона организуется с целью «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», пишет .

Теперь желающие въехать из Белоруссии в Россию должны будут иметь при себе документы, дающие право на пребывание в РФ, а именно, визу, вид на жительство, разрешение на временное проживание или миграционную карту. Нарушители понесут ответственность в соответствии с российским законодательством.

Именно Россия инициировала ужесточения режима, так как белорусские власти неоднократно заявляли, что отсутствие контроля на границе их полностью устраивает. Возможно, решение ФСБ связано с подписанием Минском соглашения о безвизовом режиме с 80 странами. 9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил гражданам 39 государств Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других безвизовый въезд сроком на пять дней.

Ранее Россия заявила, что решение Минска сугубо внутреннее дело. Сам Лукашенко заверил, что отмена виз не означает отмены пограничного контроля. «Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами», – подчеркнул белорусский лидер.

По словам директора белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрия Шевцова, создание пограничной зоны между Россией и Белоруссией может быть связано с эскалацией конфликта на Украине. При этом легальное перемещение через границу – это бюрократический вопрос, который «решается росчерком пера».

Тем не менее, официальный Минск отказался комментировать действия Москвы по созданию погранзоны, передает «Интерфакс». «В МИД и Госпогранкомитете Беларуси пока воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу», – сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.02.17

Порошенко: Я больше всех желаю отмены антироссийских санкций. / На Украине пройдет референдум по вступлению в НАТО. Альянс не спешит навстречу «незалежной». / Минобороны вручило ноту Киеву. Назвав действия самолета Ан-24 провокационными.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter