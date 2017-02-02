ФСБ устанавливает пограничную зону с Белоруссией / Минск играет в молчанку

Публикации за 02.02.17

В Смоленской, Брянской и Псковской областях России, граничащих с Белоруссией, вводится режим пограничной зоны. Ужесточение проезда граждан третьих стран начнет действовать с 7 февраля. На границе откроют пропускные пункты, а также установят предупреждающие знаки. Распоряжение о создании погранзоны подписал глава ФСБ России Александр Бортников.

Ранее подобных ограничений при пересечении границы России и Белоруссии не существовало, так как страны входят в Союзное государство, что создавало правовую коллизию, в частности, граждане третьих стран не могли законно пересечь рубеж. Как говорится в документах, подписанных главой ФСБ, пограничная зона организуется с целью «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», пишет «Коммерсант».

Теперь желающие въехать из Белоруссии в Россию должны будут иметь при себе документы, дающие право на пребывание в РФ, а именно, визу, вид на жительство, разрешение на временное проживание или миграционную карту. Нарушители понесут ответственность в соответствии с российским законодательством.

Именно Россия инициировала ужесточения режима, так как белорусские власти неоднократно заявляли, что отсутствие контроля на границе их полностью устраивает. Возможно, решение ФСБ связано с подписанием Минском соглашения о безвизовом режиме с 80 странами. 9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил гражданам 39 государств Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других безвизовый въезд сроком на пять дней.

Ранее Россия заявила, что решение Минска сугубо внутреннее дело. Сам Лукашенко заверил, что отмена виз не означает отмены пограничного контроля. «Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами», – подчеркнул белорусский лидер.

По словам директора белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрия Шевцова, создание пограничной зоны между Россией и Белоруссией может быть связано с эскалацией конфликта на Украине. При этом легальное перемещение через границу – это бюрократический вопрос, который «решается росчерком пера».

Тем не менее, официальный Минск отказался комментировать действия Москвы по созданию погранзоны, передает «Интерфакс». «В МИД и Госпогранкомитете Беларуси пока воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу», – сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Москва, Зоя Осколкова

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