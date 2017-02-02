Посол РФ в Белоруссии рассказал, как безопасно собирать грибы на границе

Публикации за 02.02.17

Посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что принятое ФСБ решение об установлении пограничного контроля на российско-белорусской границе является превентивной мерой против возможных пересечений российской границы гражданами третьих стран, которые получают возможность безвизового въезда на срок до пяти дней в Белоруссию через Национальный аэропорт Минск. Данное заявление он сделал в четверг, выступая перед журналистами.

«Мы уважаем суверенитет Беларуси, но нас немножко настораживает этот указ о безвизовом въезде в Национальный аэропорт граждан 80-ти стран. Мы не говорим, что это плохо или хорошо. В Россию, положим, без виз въезжают граждане более ста стран. Но не сразу же», – заметил Суриков.

Посол также напомнил, что граждане третьих стран, которые должны пересекать российско-белорусскую границу только через международные автомобильные пункты пропуска, в настоящее время имеют возможность попасть в Россию, минуя эти пункты пропуска.

«Если через автомобильные пункты пропуска граждан третьих стран не пускают, через авиационные они могут попасть. Например, у нас с Грузией визовый режим, а у Беларуси – безвизовый, мы пока на это дело смотрим в прищур, но уже в аэропортах начинаем за гражданами третьих стран тоже присматривать. Надо же визу иметь», – заметил посол.

При этом он подчеркнул, что для граждан России и Беларуси установление пограничной зоны ничего не меняет, передает агентство «Спутник». Собирать грибы белорусам в смоленских лесах, по словам посла, можно будет, как и раньше. Однако он посоветовал иметь при себе паспорт. Не появится пограничный контроль в ближайшее время и в поездах. «В поездах контроля пока не будет, но, возможно, в Москве и нужно будет «пощупать» граждан третьих стран. Потому что мир-то очень неспокоен. ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» – прим. ред.) никуда не делся», – сказал посол.

Москва – Минск, Иван Гридин

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