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Политика

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Публикации за 03.02.17

Лукашенко хочет «смениться» без Майдана / Об Украине: «Ну, снесли власть, и что получили?»

Лукашенко хочет «смениться» без Майдана Об Украине: «Ну, снесли власть, и что получили?»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал население республики не устраивать Майдана, как на Украине, если они захотят сменить власть. По словам Лукашенко, для смены власти существуют выборы.

«Если вам кажется, что я не справляюсь, смените меня на следующих же выборах. Сменяйте, но на выборах, а не через майдан, как было с Януковичем. Майдан – это клеймо на украинском народе. Ну, снесли власть, и что получили?», – цитирует БелТа слова Лукашенко на «большой встрече» с журналистами и общественностью.

В последний раз Лукашенко был переизбран президентом Белоруссии в октябре 2015 года. В 2014 году он говорил, что майдан для Белоруссии «неприемлем» и обещал, что такого в Белоруссии не будет. При этом после переворота на Украине и бегства Януковича Лукашенко одним из первых признал новые киевские власти. Янукович сбежал из страны зимой 2014-го, когда после Майдана в Киеве произошел госпереворот.

Минск, Зоя Березина

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