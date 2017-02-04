Эксперт: свежая истерика Лукашенко может закончиться очередным компромиссом с Москвой / ... а может и нет

Публикации за 04.02.17

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов не берётся предсказать реакцию Владимира Путина в связи с последним публичным выпадом президента Белоруссии в адрес России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по мнению аналитика, новый демарш «Батьки» кажется уже привычным по сути, однако, беспрецедентен по форме.

«В этом плане, кстати, мне довольно сложно предсказать, какова будет реакция Путина, потому что Лукашенко выступил, с одной стороны, с беспрецедентно жесткими обвинениями в адрес России.

С другой стороны, мы к этому в чем-то даже привыкли, потому что это абсолютно нормальная игра для него – чуть что, сразу повышать ставки и эмоционально рассказывать, какой он друг России, какие предатели в Москве сидят.

Причем, он про Путина не говорит, он говорит про его окружение, но, тем не менее, прямо обвинил главу ФСБ», – цитирует Симонова «Коммерсантъ FM».

Причиной публичного демарша Лукашенко эксперт называет тяжёлое финансовое положение Белоруссии, к которому в свою очередь привело пренебрежение белорусским руководством ранее взятыми на себя контрактными обязательствами по поставкам энергоносителей.

«Самое смешное – это заявление Лукашенко, что он пойдет в суд... Просто напомню, с чего весь сыр-бор разгорелся. Еще в начале 2016 года Белоруссия самостоятельно изменила формулу расчета стоимости газа.

Если по межправительственному соглашению там применялась формула net-back, то есть цена отсчитывалась от европейского рынка, то они в нарушение договора стали по другой формуле сами считать и платить, потому что обходилось им дешевле...

Отсюда, кстати, образовался долг в 450 млн руб., потому что они просто платили по той формуле, которую сами рассчитали. Россия в ответ сократила поставки нефти, что соглашений никаких не нарушало. В результате поставки нефти по прошлому году у нас в Белоруссию упали катастрофически – на 20% – это действительно очень серьезный объем, это огромные деньги, которые Белоруссия недополучила.

Вот отсюда и достаточно жесткая реакция, потому что совершенно непонятно, как Лукашенко собирается сводить концы с концами, не выбив из Москвы тех уступок, которые он хотел», – рассказал Симонов.

Вместе с тем, эксперт напомнил, что ещё недавно ситуация в нефтегазовых отношениях с Москвой была для Минска весьма выгодной. Однако, белорусское руководство подвели жадность и уверенность в готовности России идти на бесконечные уступки.

«Причем, на самом деле, насколько мне известно, там по газу вопрос Россия готова была решить, то есть была уже новая формула цены, очень выгодная, кстати, для Белоруссии.

Вопрос возник по этому долгу, потому что сначала Белоруссия согласилась, а потом решила, что раз вроде как идут на уступки, давайте мы и по этой сумме тоже попытаемся Москву прогнуть. Тогда еще сумма была меньше, около 300 млн руб., но постепенно она почти доросла до полумиллиарда, а это уже совсем, конечно, другая история. И я думаю, что здесь вопрос, чем все это кончится. Что хочет Лукашенко – понятно, он хочет денег», – объяснил Симонов.

«Эта истерика, которую сегодня устроил Лукашенко, на мой взгляд, связана с тем, что до конца выбить то, что он хочет, из Путина не удается», – резюмировал свою мысль эксперт.

Тем не менее, Симонов не исключил, что дело закончится очередным временным примирением Минска с Москвой.

«Мне лично кажется, что все кончится традиционно, то есть Лукашенко пошумит, выбьет определенные деньги, я думаю, что компромисс будет найден.

Как раз тот факт, что он пребывает в возбужденном состоянии, говорит, что у него просто времени нет долго тянуть, потому что финансовая ситуация крайне непростая. Это говорит о том, что все-таки определенная склонность у Лукашенко к компромиссу будет. Думаю, что все-таки в первом квартале мы комплексно этот вопрос решим», – поделился мением эксперт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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