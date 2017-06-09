Пятница, 9 июня 2017, 13:15 мск

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Экономика

Россия усилила контроль за поставками мяса и молока из Белоруссии

Россия усилила контроль за поставками мяса и молока из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции восьми компаний Белоруссии. Выпускаемый предприятиями товар не соответствовал нормам, установленным в России и ЕАЭС.

Под особый контроль со стороны Россельхознадзора попали четыре компании, выпускающие мясную продукцию, – агрокомбинаты «Дзержинский» и «Скидельский», «Гомельский мясокомбинат», а также «Партнер и К», сообщается на сайте службы.

Кроме того, нарушения были найдены у молочных производителей – «Лунинецкого молочного завода», «Молочного мира», «Праймилка» и двух филиалов «Слуцкого сыродельного комбината».

Напомним, ранее Россельхознадзор отменил часть ограничений на поставки белорусских предприятий, однако позднее ввел новые. Так 19 мая российские специалисты повторно обнаружили остатки антибиотиков и консервантов в импортируемой молочной продукции. 2 июня под усиленный контроль попала продукция одной птицефабрики, трех молочных производств и одного мясокомбината.

Москва, Зоя Осколкова

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