Россия и Белоруссия уладили все разногласия / На какие уступки пошел Минск, пока неясно

Публикации за 04.04.17

Переговоры президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоялись вчера в Санкт-Петербурге, закончились на неожиданно оптимистичной ноте. Стороны сумели договориться по ключевым политическим и экономическим спорам, в том числе в нефтегазовой сфере. Россия пошла на существенные уступки. На данный момент остается неясно, что Минск предложил взамен, кроме благодарностей и обещания «держаться вместе».

Россия и Белоруссия уладили все спорные вопросы, заявил Путин по итогам встречи с Лукашенко. «Мы вас коротко хотим проинформировать о результатах нашей работы. Они есть. Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере – собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших десяти дней», – приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, стороны нашли схему, по которой при «сохранении подходов» удастся «сблизить позиции по ценам». Появилась «возможность взаимных уступок» и договоренности о работе в этой сфере в 2017-2019 годах.

Как писал «Новый День», нефтегазовый конфликт начался в 2016 году, когда Белоруссия решила недоплачивать за поставленный российский газ, сочтя оговоренную ранее цену завышенной. Россия в ответ на это снизила объемы поставляемой в страну беспошлинной нефти. Так, в первом квартале квота составила 4 млн тонн вместо 6 млн тонн. В результате бюджет Белоруссии начал нести значительные потери. На сегодняшний день долг Минска за газ превысил $700 млн.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, стороны договорились снизить цены на российский газ для Белоруссии на 2018-2019 годы, но размер скидки он называть не стал, сообщив, что это сделает «Газпром». Также осталось неизвестным, по какой цене газ будет поставляться в текущем году. Владимир Путин уточнил, что стороны договорились к 1 января 2018 года разработать совместные правила единого рынка, а к 2024 году выйти на подписание межправительственного соглашения.

Кроме того должны возобновиться поставки нефти в Белоруссию из расчета 24 млн т в год, но не раньше, чем Минск погасит долг за газ. Как именно это произойдет, не вполне ясно. Как пишет «Коммерсантъ», Белоруссия в ходе переговоров подчеркивала отсутствие средств и просила кредит. Пока финансовые вопросы стороны детально не комментируют. Александр Лукашенко лишь поблагодарил Владимира Путина «за возможность рефинансирования задолженностей в этом году перед Российской Федерацией». «Президент пообещал, что в течение сегодняшнего-завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу», – пояснил Лукашенко. Возможно, эта договоренность включает и средства на погашение газового долга.

Также, по словам Владимира Путина, на встрече поднимался вопрос о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. «Я просил правительство РФ, чтобы на этой неделе наши специалисты выехали в Белоруссию и поработали там с коллегами на соответствующих предприятиях, в отношении которых возникли какие-то сомнения с точки зрения соблюдения наших фитосанитарных норм», – заявил российский президент.

Напомним, противостояние Москвы и Минска по поводу импорта сельхозпродукции из Белоруссии обострилось в последние месяцы. В январе Россельхознадзор заявлял о существенно возросших объемах экспорта нехарактерной для Белоруссии продукции после введения Россией в 2014 году продуктового эмбарго. Претензии к Белоруссии были и у министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. В прошлую пятницу он назвал республику «крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции»: по данным главы Минсельхоза, с начала действия продэмбарго Белоруссия увеличила долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%.

Кроме того, Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз мясных, молочных и рыбных продуктов с ряда белорусских предприятий, указывая на нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. В ответ на действия России в начале февраля Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».

Теперь открытым остается вопрос о доле Белоруссии во «взаимных уступках». Пока они выразились только в многократно повторенных благодарностях Александра Лукашенко и его обещании «держаться вместе»: «Народы это должны видеть, что мы сегодня с вами и продемонстрировали».

Москва, Иван Гридин

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