Турецкие помидоры приедут в Россию из Белоруссии / Минск купил годовой запас товара у Анкары

Публикации за 04.05.17

Белоруссия многократно увеличила закупки турецких помидоров. Производители Турции надеялись на отмену запрета экспорта в Россию, к тому же урожай томатов в этом году превзошел все ожидания. В результате цены на турецкие помидоры снизились, а так как Москва так и не открыла границу, их привлекательность для белорусских контрабандистов значительно выросла.

За последние два месяца Россельхознадзор зафиксировал больше 30 попыток реэкспорта турецких томатов, что, впрочем, неудивительно, так как в марте отмечались рекордные поставки помидоров из Турции в Белоруссию. Так, по данным Института статистики Турции (Туркстат), Минск за один месяц экспортировал томатов на 17,7 млн долларов, что в два раза превышает закупки, произведенные республикой за весь 2015 год, до того, как Россия ввела запрет, пишут «Известия».

Закуп Белоруссии в марте сопоставим со среднемесячными закупками РФ. Эмбарго в отношении турецких продуктов российские власти установили с 1 января 2016 года, до этого времени Россия была крупнейшим импортером помидоров из Турции и закупала их на 250 млн долларов.

По всей видимости, Анкара рассчитывала, что Россия отменит эмбарго в ближайшем будущем. Однако даже по итогам личной встречи двух глав государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана этого не произошло. Президент РФ отметил, что на переговорах особое внимание было уделено взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов. Впрочем, ограничения по безвизовым поездкам в Турцию и по поставкам томатов в Россию пока сохраняются.

В Россельхознадзоре отметили, что турецкие томаты белорусские контрабандисты везут на автотранспорте без сопроводительных документов либо под прикрытием других продуктов, такой товар не проходит фитосанитарные контрольные посты, расположенные на российско-белорусской границе.

По словам экспертов, попытки ввезти запрещенные продукты со стороны Белоруссии продолжатся. В первую очередь контрабандистов привлекает низкая стоимость турецких помидоров, которая объясняется существенным ростов урожая в этом году. К тому же перевозчики не особо рискуют, как правило, такой бизнес покрывается в Белоруссии на государственном уровне.

Минск – Анкара, Зоя Осколкова

Минск – Анкара. Другие новости 04.05.17

На предприятии «Синары» Роспотребнадзор обнаружил рассадник крыс и членистоногих. / В Госдуме раскритиковали идею сделать невыездными самозанятых граждан. / Дважды за час въезжают на парковку только 1,5% водителей, – в Кольцово ответили на претензии таксистов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»