«Скоро всё изменится»: Путин и Эрдоган заверили друг друга в нормальной дружбе

Публикации за 03.05.17

Москва и Анкара настроены на продуктивное сотрудничество и являются перспективными партнерами друг для друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который со своей стороны заверил, что результаты переговоров «будут видны» уже через несколько дней.

По словам Путина, Россия и Турция твердо настроены на укрепление двустороннего многопланового сотрудничества, и Анкара «является важным и перспективным партнером России».

«Некоторое время назад наши двусторонние отношения, известно, проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерству взаимодействия», – заверил глава российского государства, слова которого цитирует РИА «Новости».

Президент РФ отметил, что на переговорах особое внимание было уделено взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов. По словам Путина, «важно, что удалось прекратить падение взаимной торговли».

Путин подчеркнул, что ограничения в торговле между Россией и Турцией уже сняты, но ограничения по безвизовым поездкам в Турцию и по поставкам томатов в Россию пока сохранятся.

Также Путин затронул вопрос безопасности туристов в Турции, напомнив, что «в эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали именно Турцию».

«Принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан. Российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах. Взаимодействие между специальными службами укрепляется», – сказал президент РФ.

По словам Путина, «при обмене мнениями по глобальной и региональной повестке дня большое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом». В частности, Москва и Анкара продолжат практику межведомственных консультаций по антитеррору.

Говоря о ситуации в Сирии, оба лидера сошлись в том, что виновные в инциденте с химоружием в Хан-Шейхуне должны быть наказаны. «Такое варварское нападение (на Хан-Шейхун) не должно остаться безнаказанным, сегодня с господином Путиным мы пришли к согласию, что совершившие нападение должны получить наказание», – сказал Эрдоган.

«Мы с господином президентом (Турции) придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами», – отметил Путин.

Со своей стороны Эрдоган заверил, что результаты его переговоров с Путиным «будут видны» уже через несколько дней.

Сочи, Анастасия Смирнова

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