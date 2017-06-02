Помидоры на очереди: Россия частично сняла эмбарго на ввоз турецкой продукции

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев частично снял ограничения на поставки ранее запрещенной турецкой продукции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Из санкционного списка исключены «замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника», говорится в документе. В перечне запрещенных продуктов по-прежнему остаются томаты. Между тем, как заявил сегодня вице-премьер, Аркадий Дворкович, поставки турецких томатов могут быть разрешены для переработки. По его словам, соответствующие консультации будут проводиться до конца лета, но о больших объемах импорта речи не идет, передает РИА «Новости».

Отменен также запрет на выполнение турецкими организациями некоторых видов работ и оказание услуг. Речь идет о сферах строительства и туризма.

Напомним, Россия запретила поставку турецких продуктов с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий военный самолет сбил российский бомбардировщик Су-24. Позже эмбарго частично сняли. Так, после официальных извинений Анкары правительство России с 9 октября 2016 года отменило запрет на поставки из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта этого года этот список дополнили гвоздика, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста и капуста брокколи, а также соль.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Реджет Эрдоганом объявил о договоренности по «комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле». 22 мая в Стамбуле представителями правительств обеих стран было подписано совместное заявление о взаимном снятии ограничений. В то же время Путин заявлял, что отмена эмбарго не коснется томатов, учитывая инвестиции российских аграриев в этот сектор и длительный цикл производства.

31 мая президент президент РФ подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», но его действие, как и обещал российский лидер, не распространяется на введенный ранее запрет на поставку турецких томатов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.06.17

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