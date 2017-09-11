Турецкие томаты подвинут с рынка российские в зимнее время

Осенью Россия возобновит импорт томатов из Турции, считают участники рынка. В правительстве нет единого мнения, когда и как снимать эмбарго по ввозу турецких помидоров. Поставки из-за границы вынудят российских аграриев снижать цену на свою продукцию, что в результате снизит рентабельность тепличной отрасли РФ.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев не исключил, что в ближайшем будущем помидоры от турецких фермеров вновь будут допущены на российский рынок. В настоящее время Минсельхоз и Россельхознадзор обдумывают условия поставок томатов из Турции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на крупного производителя тепличных овощей и несколько представителей отраслевого объединения.

По данным издания, ввоз турецких помидоров в Россию может быть разрешен уже в октябре 2017 года. При этом поставлять продукцию позволят только нескольким аккредитованным Россельхознадзором предприятиям. Предварительно, импорт откроют только на период с октября по апрель-май 2018 года. Впрочем, пока единодушного мнения на этот счет у российских властей нет.

По оценкам Национального плодоовощного союза (НПС), за зиму и лето 2018 года Турция успеет завести в Россию 100-300 тысяч тонн помидоров, что незамедлительно скажется на российских фермерах. По словам участников рынка, турецкие томаты будут гораздо привлекательнее для потребителей в зимний период в первую очередь за счет цены, на полке они могут стоить на 40 рублей за 1 кг дешевле отечественных. В результате российским аграриям придется снижать стоимость своей продукции.

Напомним, Россия запретила поставку турецких продуктов с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий военный самолет сбил российский бомбардировщик Су-24. Позже эмбарго частично сняли. Так, после официальных извинений Анкары Москва с 9 октября 2016 года отменила запрет на поставки из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта этого года этот список дополнили гвоздика, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста и капуста брокколи, а также соль. 31 мая президент РФ подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», но его действие не распространяется на введенный ранее запрет на поставку турецких томатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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