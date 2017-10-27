Россия разрешила импорт турецких помидоров с 1 ноября

Правительство РФ разрешило ввоз в страну помидоров турецких производителей с 1 ноября 2017 года. Об этом говорится в постановлении от 26 октября, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Документ предусматривает дополнение позиции «свежие или охлажденные томаты» в перечне продукции, запрещенной к ввозу с 1 января 2016 года, сноской, которая не распространяет запрет на товары в пределах объема, утвержденного Минсельхозом России.

«Внесенное изменение позволит начиная с 1 ноября 2017 года осуществлять поставки турецких томатов на российский рынок в объеме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой Республики под контролем Россельхознадзора», – говорится в постановлении.

Планируется, что в зимний период в Россию ввезут не более 50 тысяч тонн турецких томатов. Однако объем может быть увеличен, если это не нанесет ущерб российским производителям, передает «Интерфакс». Решение правительство примет по результатам мониторинга рынка, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Турция пришли к соглашению по импорту томатов на российский рынок. По его словам, турецкие помидоры должны вернуться в российские магазины с 1 декабря. В сентябре министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев также допускал отмену запрета на ввоз томатов из Турции. При этом поставлять продукцию позволят только нескольким аккредитованным Россельхознадзором предприятиям.

Напомним, Россия запретила поставку турецких продуктов с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий военный самолет сбил российский бомбардировщик Су-24. Позже эмбарго частично сняли. 31 мая президент РФ подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», но его действие не распространяется на введенный ранее запрет на поставку турецких томатов.

Турция в свою очередь вводила заградительные пошлины на ввоз российской пшеницы (130%) и подсолнечного масла (36%). Ограничения были сняты в начале мая 2017 года после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате агропромышленный комплекс России недосчитался 1,3-1,5 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.10.17

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