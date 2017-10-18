Турецкие помидоры вернутся в Россию с 1 декабря

Россия и Турция пришли к соглашению по импорту томатов на российский рынок. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, турецкие помидоры вернутся в магазины России с 1 декабря.

«Принципиально принято решение о том, что сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям отправлять продукцию в объеме 50 тысяч тонн, помидоров», – цитирует Новака РИА «Новости».

Ранее о том, что турецким фермерам разрешат зимой поставлять томаты на российский рынок, сообщал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. В то же время он подчеркнул, что на соглашение по поставкам помидор сильно влияют ограничения, введенные турецкими властями в отношении российской сельхозпродукции.

«Если увидим, что подход к нашим товарам недостаточно конструктивный, это, конечно, не приблизит принятие решение по доступу турецких томатов на российский рынок. Тем не менее, настроены позитивно, настроены найти взаимоприемлемое решение», – сказал Дворкович.

Напомним, Россия запретила поставку турецких продуктов с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий военный самолет сбил российский бомбардировщик Су-24. Позже эмбарго частично сняли. 31 мая президент РФ подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», но его действие не распространяется на введенный ранее запрет на поставку турецких томатов.

Турция в свою очередь вводила заградительные пошлины на ввоз российской пшеницы (130%) и подсолнечного масла (36%). Ограничения были сняты в начале мая 2017 года после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате агропромышленный комплекс России недосчитался 1,3-1,5 млрд долларов.

В сентябре министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил, что, ввоз турецких помидоров в Россию может быть разрешен уже в октябре 2017 года. При этом поставлять продукцию позволят только нескольким аккредитованным Россельхознадзором предприятиям.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.10.17

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